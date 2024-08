Un nuovo nido nel rione Borgomisto: "Così abbattiamo le liste di attesa"

Un nuovo asilo nido, nel quartiere di Borgomisto. Sarà realizzato grazie ai fondi del Pnrr e potrà ospitare 72 bambini nella fascia 0-3 anni. Il Comune di Cinisello Balsamo lo scorso 30 aprile aveva partecipato all’avviso di adesione pubblicato dal ministero dell’Istruzione e del Merito per la costruzione di nuove strutture per l’infanzia o di conversione di edifici pubblici da destinare alla stessa finalità. Il bando è stato vinto: il municipio ha ottenuto un finanziamento di 1,7 milioni di euro.

Le nuove risorse saranno utilizzate per realizzare un nuovo edificio da collocare in via Alberti 11, al posto della vecchia sede della circoscrizione, immersa nel verde. Un edificio ormai obsoleto, che sarà di fatto abbattuto e ricostruito da capo. "Abbiamo voluto cogliere anche questa opportunità offerta dai fondi Pnrr per rispondere alla sempre crescente domanda delle nostre famiglie di posti per bimbi piccoli nei nidi - ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi -. In questo modo cerchiamo di dare una risposta concreta al tema dei servizi di conciliazione lavoro/famiglia e diamo anche un segnale per l’abbattimento delle liste di attesa". L’area di via Alberti, dove ha sede la vecchia sede di circoscrizione, non utilizzata da tempo, è risultata essere particolarmente adatta a ospitare una struttura per l’infanzia. Non solo per la presenza di un giardino ma anche per gli sviluppi futuri della zona. La costruzione del nuovo nido, infatti, si inserisce in un ambito di grande interesse, perché già interessato da diversi interventi rivolti ai bambini e alle famiglie: dal centro sportivo polivalente, che è già in costruzione nelle vicinanze, al nuovo polo per l’Infanzia, anche questo in fase di realizzazione in via Leonardo Da Vinci, fino alla riconversione delle aree industriali ex Kantal, che vedrà la nascita di un nuovo edificio a destinazione commerciale, nuove piste ciclabili e spazi a verde pertinenti.

"Quel quartiere diventerà il fulcro di diversi interventi, che potranno offrire ulteriori servizi rivolti alle giovani generazioni e alle famiglie", ha sottolineato Ghilardi. Dopo la comunicazione del finanziamento, in questi giorni l’amministrazione ha dato mandato al settore delle opere pubbliche di avviare l’iter necessario per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica da mettere a base di gara.