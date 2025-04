Ladri in azione da Autelier, il negozio dei ragazzi autistici in via Valtorta a Milano: due arresti

Milano, 30 aprile 2025 – Ladri in azione, nella notte tra martedì e mercoledì, da AUTelier, l’outlet e spazio eventi gestito da persone nello spettro autistico in via Valtorta a Milano.

Dopo aver sfondato la vetrina del negozio, due malviventi sono entrati, hanno rubato la cassa e sono scappati. Ma il rumore ha svegliato i residenti in zona Turro, che hanno subito chiamato il 112. Immediatamente sono intervenute alcune volanti della polizia che sono riusciti a intercettare i ladri, arrestati per furto aggravato.

Il post Facebook di AUTelier dopo il furto

In mattinata, Autelier ha diffuso un post sulle proprie pagine social spiegando quanto accaduto: “Oggi abbiamo chiesto ai ragazzi di non venire in negozio. Tra denuncia, inventario di quanto è stato portato via, sopralluoghi per verificare i danni al registratore di cassa e alla vetrina e per capire quando potranno essere fatte tutte le riparazioni... troppo via vai per loro”.

E poi un commento: “Un gesto stupido. Forse è questo che rattrista di più - continua il post diffuso da Autelier -. Il sorriso ci è già tornato grazie alle tante persone che sono passate davanti al negozio e ci hanno chiesto cosa potevano fare per darci una mano”.

In molti hanno commentato indignati: “Mi spiace tanto, che brutta gente”; “Ormai non c’è più limite al degrado umano. Invece di prendere esempio, si distrugge”; “Un gesto incivile ed anche contro la legge, perpetrato ai danni di un’organizzazione fantastica, che ha messo in campo idee bellissime ed inclusive”.