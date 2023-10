Un nuovo nido di fianco all’Anna Frank

Dare una mano ai genitori e conciliare la vita familiare con quella lavorativa. È l’obiettivo che il Comune vuole raggiungere con la costruzione di un nido in via Malibran, di fianco al nido Anna Frank. Due strutture distinte, ma comunicanti, la prima con 35 posti e l’altra, già esistente, con 40. Un investimento pari a oltre un milione di euro, finanziato dai fondi del Pnrr. I lavori sono già stati affidati e l’inizio dell’intervento è programmato tra novembre e dicembre. "Per rispondere ai bisogni delle famiglie - spiega il sindaco Fabio Bottero - stiamo agendo su più fronti. Assunte cinque educatrici per via Fogazzaro e affidato la gestione dell’Anna Frank a una cooperativa con la regia del Comune". "Manteniamo alta - aggiunge Sandra Volpe, assessora alle Politiche sociali -, sempre con lo spirito di condivisione e collaborazione, la qualità del servizio".

F.G.