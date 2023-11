Un mese con il naso all’insù. Lo spazio è protagonista

Dalle suggestioni dei corpi celesti fino ai cambiamenti climatici, dal Big bang ai trucchi matematici usati dai prestigiatori: a Segrate un intero mese sarà dedicato ai segreti dell’astronomia e della fisica. È ai nastri di partenza l’iniziativa "Novembre, mese dello spazio", promossa dall’associazione PhysicalPub in accordo col Comune e Futura2023. Previsti, nel complesso, sei incontri a ingresso libero nel centro civico Verdi per avvicinare il grande pubblico, anche attraverso concerti, spettacoli e simulazioni, a concetti come la fusione nucleare, l’energia pulita e i meccanismi del sistema solare. "Con un approccio rigoroso, ma divulgativo, cerchiamo di rendere l’astronomia una materia alla portata di tutti, dagli studenti ai pensionati - spiega il presidente di PhysicalPub, il giovane astrofisico segratese Simone Iovenitti -. Non ci saranno presentazioni cattedratiche, ma al contrario incontri dinamici a cura di divulgatori e comunicatori scientifici". Ecco allora il programma. Si comincia sabato 4 novembre alle 17.30 con la conferenza-spettacolo Storia di un protone. Un grande racconto d’amore dal Big bang a noi, a cura di Filippo Bonaventura e Matteo Miluzio; si prosegue il 9 novembre alle 21 con Faccia a faccia col cambiamento climatico, un viaggio fotografico all’interno del global warming con la climatologa Serena Giacomin. Il 13 novembre alle 21 si parlerà di fusione nucleare con Luca Perri e la conferenza Prometheus dalle stelle all’energia pulita, mentre il 18 novembre alle 17.30, col laboratorio-spettacolo Scientifici prestigi, il fisico Lorenzo Paletti svelerà i segreti usati dagli illusionisti. Il 26 novembre alle 17.30 Simone Iovenitti e Luca Perri cureranno il laboratorio di simulazione astronomica Facciamo spazio. Come (s)montare il sistema solare. A far calare il sipario sulla manifestazione, il 15 dicembre alle 21, sarà il concerto Across the universe, un viaggio attraverso la musica e l’astronomia. Novembre, mese dello spazio è alla sua seconda edizione. "Mentre il tema dell’anno scorso era l’esplorazione legata alla missione Artemis, questa volta abbiamo voluto mettere al centro, in particolare, la Terra – osserva Iovenitti -. Dai moti dei pianeti alla chimica delle reazioni, l’astronomia è un mondo che non smette di affascinare".