"Pronti a lavorare: un gruppo coeso al servizio di Cusago". Il neosindaco Gianmarco Reina descrive così la squadra di governo scelta per affiancarlo in questo mandato. Dopo il successo elettorale che lo ha visto vincere con il 53,92% contro l’ex sindaco Gianni Triulzi, Reina, della lista civica “SiAmo Cusago“, ha deciso i componenti della nuova giunta. Vicesindaco è Antonino Russo, con deleghe a sicurezza, lavori pubblici, protezione civile e viabilità. Elisa Canclini si occuperà di relazioni con il pubblico, eventi, commercio e gemellaggi. La cultura, le scuole e il sociale sono affidate ad Alessandra Invernizzi, mentre Lucio Leone ha le deleghe a comunicazione, associazionismo, digitalizzazione, servizi cimiteriali e manutenzione del verde. Anche ai consiglieri comunali il primo cittadino ha scelto di assegnare deleghe: il decoro urbano va a Francesco De Luca, agricoltura, ambiente ed ecologia a Stefano Novaresi e sport, politiche giovanili e tempo libero a Valerio Corna. La tutela animali e i trasporti saranno materia per Fabrizio Pintus. "Competenza, preparazione e voglia di cambiare Cusago – commenta il sindaco Reina –. Lavoreremo per e con i cittadini, con obiettivi concreti e voglia di riportare il territorio alle tradizioni, senza trascurare l’innovazione. Saremo sempre in ascolto e propositivi: un nuovo capitolo per la storia di Cusago". Fra.Gri.