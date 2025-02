Un gioco 3D per scoprire la nostra città

Oliva

Milano trasforma il suo cuore in un’esperienza digitale immersiva. Stavolta non vi racconto un luogo fisico, ma un tuffo nel metaverso. Il distretto delle 5VIE, tra via Torino e corso Magenta, diventa il palcoscenico virtuale di La Quinta Via (Lqv), un serious game che unisce il passato al futuro, il pensiero filosofico alla tecnologia, la cultura al gioco. Il progetto, nato dall’iniziativa di 5VIE Network e Nmg Networking Milano Giovani, prende vita grazie al bando Tocc di Invitalia e si propone di offrire ai cittadini un nuovo modo di esplorare la memoria storica della città. Non è un semplice videogioco: è un percorso di scoperta, un labirinto narrativo ispirato al Secretum di Francesco Petrarca, opera che il poeta probabilmente scrisse proprio in questa zona di Milano. Un ambiente digitale tridimensionale dove, attraverso le modalità del gioco, i cittadini possono gratuitamente misurare e accrescere la propria cultura su personaggi, temi introspettivi e storia del centro di Milano. Nel gioco, il viaggio diventa un esercizio di introspezione: enigmi e sfide spingono il giocatore a riflettere sul rapporto tra desideri terreni e aspirazioni spirituali, riprendendo i temi cari a Petrarca e alla filosofia medievale. Presentato al Meet Digital Culture Center, La Quinta Via ha visto la partecipazione di esperti del settore, tra cui Emanuele Tessarolo, responsabile del progetto, Sebastiano Deva, direttore artistico e imprenditore digitale, Marco Vigelini, specialista di Simulation Learning, e Paolo Giulierini, ex direttore del Museo Archeologico di Napoli. "Volevamo creare un ponte tra il valore storico-artistico della città e le nuove tecnologie, dimostrando come arte, filosofia e intelligenza artificiale possano convergere per dare vita a nuove forme di apprendimento e interazione", ha spiegato Deva. Il gioco è un classico punta e clicca, ambientato in una Milano mistico-tecnologica, e si sviluppa come un viaggio in un metaverso denso di suggestioni. Il giocatore esplora scenari ispirati all’architettura e alla cultura del distretto, affrontando prove che richiamano i dubbi esistenziali del Secretum. La Quinta Via è disponibile gratuitamente sul sito 5vie.it.