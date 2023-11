Un gigante verde molto speciale. Il pioppo di 130 anni, alto 30 metri ora è un "albero monumentale"

Un pioppo gigante di circa 130 anni diventa l’attrazione di runner e amanti della natura. Si trova alle spalle della zona industriale del quartiere delle Rose (Pieve Emanuele), ma in territorio del Comune di Basiglio. Per arrivarci bisogna imboccare una stradina sterrata, conosciuta a chi ama passeggiare nel verde, che parte da Cascina Vione e costeggia i campi agricoli da un parte e la roggia Speziana dall’altra. L’albero monumentale si trova lungo l’argine delle roggia e per tanti anni è rimasto nascosto ai più, trovandosi in un luogo impervio difficilmente raggiungibile, a cavallo di altri due canali irrigui che prendono acqua dalla roggia Speziana. Visto da lontano sembra un normale pioppo nero, uno dei tanti presenti nelle campagna del parco agricolo del Sud Milano tra Basiglio e Pieve Emanuele. Arrivandoci sotto ci si sente davvero piccoli. A fare scoprire la presenza dell’albero monumentale hanno contribuito anche alcuni lavori per realizzare una condotta per le acque irrigue per cui è stata spianata la vegetazione. "In questa zona è stata abbattuta una serie di pioppi storici, ma questo è il più grande albero che abbiamo mai visto nel Parco Agricolo - spiegano le sentinelle del verde -. È riuscito a vivere così a lungo perché è nato su una zona ricca di acqua e deve avere radici lunghe oltre una decina di metri".

Così le sentinelle che lo hanno scoperto sono andate a misurarlo, adoperando una corda ed è emerso che la sua larghezza supera di un metro e sessanta centimetri quella minima prevista per dare il via alla procedura di tutela, ossia quattro metri. E hanno fatto partire la segnalazion , anche alla Forestale per far diventare quel pioppo nero monumento naturale. E così è stato. E ora Basiglio celebra il suo albero monumentale. Si tratta di un Populus Nigra (Pioppo nero). Le misure ufficiali dicono che è alto trenta metri e ha una circonferenza del tronco di 5,70 metri. E ora è un albero "speciale": è stato iscritto nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia. "Il patriarca verde", che ha quasi un secolo di vita, era stato segnalato al Comune da Tony Bruson, sentinella dell’associazione Parco agricolo Sud Milano.