"Un faro per gli studenti. Era il massimo esperto di imprese di famiglia"

Questa mattina, alla Basilica di San Nazaro in Brolo, l’università Bocconi darà l’ultimo saluto a Guido Corbetta, full professor di Corporate Strategy, massimo esperto delle imprese di famiglia. È morto all’età di 65 anni. "Di lui ricordo qualità accademiche e professionali, ma anche la leadership naturale guidata dall’empatia, dall’attenzione al prossimo che gli derivava dalla fede, dallo spirito di squadra, dalla sua capacità di coinvolgere e motivare i giovani", sottolinea il presidente, Andrea Sironi. "Ha creato molti legami, alcuni dei quali sono diventati forti: a lui devo l’idea di collegare la Bocconi con la Fondazione Del Vecchio, che ha condotto alla più grande donazione singola della nostra storia", aggiunge il rettore, Francesco Billari. "Il mio primo incontro con il professor Corbetta avvenne prima di entrare in Bocconi – racconta uno studente, Piercesare Fagioli –. Cercavo un consiglio su come scegliere il giusto percorso di studi e, senza neppure conoscermi di persona, si prese a cuore la mia situazione". "Un grande mentore", sottolinea il collega Mario Amore professore del dipartimento di Management e Tecnologia, ricordando "la sua voglia di fare, l’ottimismo e la capacità di coniugare il suo sapere pratico sul funzionamento delle aziende con il rigore scientifico".