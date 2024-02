Un defibrillatore in piazza Puccini, a donarlo la società Aicsport Ssd Un nuovo defibrillatore è stato donato dalla società Aicsport Ssd alla città di Pieve Emanuele. Sarà posizionato inizialmente all'interno di una farmacia e successivamente spostato all'esterno per essere più accessibile. L'obiettivo è ampliare il numero di defibrillatori sul territorio e offrire corsi di formazione per l'utilizzo degli stessi.