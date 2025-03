Un corridoio verde che arrivi fino a Como: "Vogliamo creare il Parco fluviale del Seveso"

Il "Parco fluviale del Seveso" sarà in grado di affrontare le criticità idrogeologiche del fiume, di rigenerarne le sponde e di abbracciare le vicine aree verdi: ne è convinta l’associazione "Amici Parco Nord", che ha costituito il "Laboratorio Parco Valle del Seveso" per offrire una serie di proposte al "Tavolo di progettazione e concertazione regionale" per la sua realizzazione. Lo scorso 24 luglio il consiglio regionale lombardo ha infatti creato ufficialmente il "Parco Fluviale del Seveso", trasformando in realtà concreta quella proposta che fecero, qualche anno fa, proprio gli "Amici Parco Nord" per tutelare il Seveso, tra i fiumi più inquinati d’Italia, che attraversa ben 23 Comuni, le province di Como e di Monza-Brianza e la Città Metropolitana di Milano.

A questo punto, spetta al "Tavolo di concertazione" mettere a terra le idee e le progettualità con la collaborazione delle associazioni. Il "Laboratorio Parco Valle del Seveso", all’assemblea di fine febbraio, ha definito la sua visione di "Parco Fluviale" con una proposta basata su 6 punti chiave, in modo che il futuro parco possa integrare il torrente e il verde esistente: il parco deve essere unitario, in grado di estendersi dal Parco Grubria fino a Como, superando le attuali frammentazioni, mentre sono fondamentali la bonifica e la riqualificazione del corso d’acqua, con la chiusura degli scarichi abusivi. Ma non solo: il "Parco Fluviale" deve essere connesso al Parco Nord Milano e al Parco delle Groane, creando un nuovo ecosistema integrato; invece, nelle città la qualità della vita sarà migliorata con nuovi parchi e con spazi dedicati al benessere dei residenti. Giuseppe Nava