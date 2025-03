Un aperitivo con l’Abbraccio di Gustav Klimt

"Klimt al Mercato di Wagner! Socializza, divertiti, dipingi in compagnia e soprattutto in libertà, con Appennello e voiceitalia.community!", recita l’invito della start-up Appennello, che sabato 12 aprile, dalle 11 alle 13, organizza nella saletta del Mercato di Wagner un evento pensato per coniugare arte e socializzazione.

Al centro ci sarà uno dei più famosi dipinti di Gustav Klimt, “L’abbraccio”, che verrà riprodotto dagli iscritti all’evento, al quale si può ancora aderire attraverso la piattaforma Eventbrite (www.eventbrite.it, il nome dell’evento è “Milano: Klimt, un aperitivo Appennello“).

I biglietti costano 35 euro, tutto il materiale è compreso nel prezzo.

M. V.