Un Ambrogino alla memoria della Guaineri

Qualche lacrima cadrà, è facile prevederlo. Perché durante la cerimonia degli Ambrogini d’oro, il prossimo 7 dicembre al Teatro Dal Verme, il sindaco Giuseppe Sala e la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi consegneranno una Medaglia d’oro alla memoria ai familiari di Roberta Guaineri (nella foto), avvocatessa e assessora comunale allo Sport dal 2016 al 2021, scomparsa tragicamente lo scorso 24 giugno a causa di una malattia. A proporre la candidatura della Guaineri alla Civica benemerenza è stata proprio la Buscemi, esponente del Pd proprio come l’ex assessora. Scontato che la medaglia d’oro alla memoria venga approvata all’unanimità.

Il termine per presentare le proposte era fissato ieri. Le candidature sono complessivamente 223 (l’anno scorso erano state di più, 240, cifra record). Tra queste, 104 sono di persone, di cui 19 alla memoria. Complessivamente, gli uomini sono 79 e le donne 27 (due candidature sono di coppia). Una candidatura è di gruppo alla memoria, un’altra è per un animale (la cagnolina Belle presentata dal forzista Gianluca Comazzi), mentre le proposte di soggetti collettivi (associazioni, imprese) sono 117. A metà novembre sarà convocata la Commissione per le Civiche benemerenze composta dall’Ufficio di Presidenza e dai capigruppo in Consiglio comunale che deciderà a chi assegnare le benemerenze. In palio 15 medaglie d’oro e 30 attestati.

Tra le candidature già emerse pubblicamente, la giornalista e influencer Selvaggia Lucarelli, la presidente di Assimpredil Regina De Albertis, l’ex presidente dell’Anpi Roberto Cenati e il numero uno della Comunità ebraica milanese Walker Meghnagi.

Massimiliano Mingoia