Un altro milione per le case Aler

In arrivo un altro milione di euro per la riqualificazione urbana e sociale degli alloggi Aler di via Verdi, Trento, Vittorio Veneto e Repubblica a Bollate. Lo ha deciso la Giunta regionale mettendo a disposizione risorse aggiuntive per circa 9 milioni di euro. "Nella metropoli lombarda non smettiamo mai di mettere in cantiere progetti - ha spiegato l’assessore alla Casa, Paolo Franco -. I lavori interessano l’edilizia residenziale pubblica. Facciamo anche iniziative nell’ambito del sociale, dell’istruzione, della sicurezza e del welfare con investimenti per circa 1,5 miliardi di euro". È il caso del progetto di rigenerazione urbana e inclusione sociale dei quartieri di via Verdi che sta cambiando volto grazie all’Accordo di programma tra Regione, Comune e Aler e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Gli interventi riguardano la riqualificazione degli edifici Aler, il co-efficientamento energetico di edifici pubblici, la riqualificazione delle rete di illuminazione pubblica e il rafforzamento di imprese sociali. Le opere di riqualificazione sono in corso e per il completamento ora ci sono nuove risorse che si aggiungono agli oltre 6,8 milioni di euro stanziati grazie al Fers e ai 2,4 milioni di euro del Comune. Le risorse ammontano così a 9,2 milioni di euro. La ristrutturazione degli alloggi, si affianca a interventi sociali nel quartiere, come lo Sportello QRLab di Bollate che promuove azioni di accompagnamento all’abitare con l’organizzazione di momenti di socializzazione e dialogo con i residenti.

Roberta Rampini