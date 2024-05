Un albero nel cortile del Bassini in ricordo della direttrice Fabbrini

Un albero in ricordo della dottoressa Elisabetta Fabbrini. L’Asst Nord Milano ha voluto ricordare e omaggiare la sua ex direttrice generale, scomparsa prematuramente un anno fa a causa di un male incurabile. "Perché le radici di questo albero rimangono come simbolo di quanto da lei costruito". L’albero è stato piantato nel giardino dell’ospedale Bassini con la collaborazione dell’associazione Asbbi (Associazione sindrome di Bardet Biedl Italia). "Ringrazieremo sempre la dottoressa che ci accolse in questa azienda e ci diede voce. Il suo gesto è stato per noi di fondamentale importanza", ha spiegato la presidente della onlus Luciana Pacelli.

Alla commemorazione era presente anche il direttore generale dell’Asst Nord Milano Tommaso Russo, che ha preso il testimone proprio da Fabbrini, prima come commissario straordinario subito dopo la scomparsa della dirigente e poi nella riconferma del ruolo, dopo la nomina da parte della Regione. Tanti anche gli operatori che hanno voluto rendere omaggio all’albero. "Per noi sarà sempre semplicemente Betty. Non siamo stupiti di tutte le dimostrazioni di affetto che ha ricevuto in questo anno perché se le merita tutte. Ha lottato fino alla fine come una leonessa – hanno ricordato medici e infermieri -. Pur essendo consapevole di ciò che stava affrontando, ha voluto essere al fianco dei suoi collaboratori fino alla fine, organizzare riunioni, impartire direttive, programmare gli sviluppi futuri dei due ospedali. Tutto senza mai arrendersi alla malattia". Non solo impegno e dedizione, "noi abbiamo avuto il grande privilegio di avere in famiglia una donna brillante, simpatica, affettuosa, attenta, disponibile ed estremamente generosa", hanno commentato gli operatori sanitari. La.La.