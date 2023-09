"Un aiuto alle vittime per ricominciare"

Riprende la raccolta solidale di prodotti casalinghi per l’allestimento dei due alloggi, uno a Rho e l’altro a Bollate, destinati ad accogliere donne vittime di violenza. Si tratta di un tassello del progetto “Seconda Stella” realizzato da una cordata di enti del Rhodense e del Garbagnatese, con capofila la cooperativa Intrecci. La raccolta è promossa dal Centro antiviolenza Hara e si svolge negli spazi del Rho Center di via Capuana a Rho, da ieri a sabato 16 settembre. Qui, il centro commerciale ha messo a disposizione un’area della galleria dove è stato allestito uno stand in cui è possibile dare il proprio contributo donando prodotti casalinghi e di arredo. Una prima raccolta era stata realizzata nel mese di luglio a Rho, negli Hub Rica di Cascina del Sole, Cesate, Garbagnate, Senago e Solaro e moltissime persone avevano contribuito donando oggetti del valore complessivo di circa tremila euro. In questi giorni le operatrici del Centro antiviolenza saranno disponibili allo stand anche per illustrare le modalità di accesso al centro Hara e le sue attività. Questi gli orari: oggi dalle 16.30 alle 19, domani 13 dalle 11 alle 13, giovedì 14 dalle 17 alle 19, venerdì 15 dalle 11 alle 13, sabato 16 dalle 15 alle 17. Il progetto “Seconda stella”, sostenuto economicamente da Fondazione comunitaria Nord Milano e cofinanziato dagli Ambiti territoriali di Rho e Garbagnate Milanese, supporta l’autonomia delle donne vittime di violenza con due alloggi sequestrati alla criminalità organizzata, con percorsi di autonomia abitativa post protezione, tutoraggio educativo e affiancamento di queste donne nei percorsi di autonomia. "Le notizie di cronaca che hanno riguardato anche il nostro territorio impongono di proseguire il nostro percorso con rinnovata attenzione. Rho è Comune capofila di questa rete antiviolenza e intendiamo sostenere il centro Hara con particolare impegno – spiega l’assessore alle politiche sociali, Paolo Bianchi –. Questa settimana di incontri all’interno del centro commerciale di via Capuana è solo il primo di una serie di appuntamenti e iniziative di sensibilizzazione, con la volontà di mantenere i riflettori accesi su un fenomeno che preoccupa sempre di più". Per sabato 28 ottobre è già in programma uno spettacolo di danza classica all’auditorium di via Meda, altra occasione per raccogliere fondi a favore degli alloggi per le donne che cercano un riscatto.

Ro.Ramp.