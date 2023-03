Un aiuto agli adolescenti Covid e disagio psicologico il progetto per rinascere

di Roberta Rampini

Sono i numeri a dire che bisogna dare risposte tempestive agli adolescenti per i disagi psicologici derivanti dall’emergenza Covid-19. L’Uonpia, Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza territoriale, nel periodo di pandemia 2020-2021 ha registrato solo nell’area del garbagnatese ben 1.300 richieste di valutazione psicologica-Disturbi Specifici Apprendimento, 300 prese in carico per disturbi del comportamento alimentare, 300 prese in carico per autolesionismo, altrettante per trattamenti sanitari e un centinaio di ricoveri in area psichiatrica. È per questo che nel garbagnatese prende il via il progetto "Team Titan’s - Essere Forti Insieme" con l’obiettivo di garantire agli adolescenti dagli 11 ai 16 anni un supporto psico-educativo. Il progetto è finanziato da Fondazione Cariplo, con capofila Koinè cooperativa sociale, l’Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme, Comuni di Novate Milanese e di Paderno Dugnano, Asst Rhodense, Consorzio Sir Solidarietà In Rete, Abpsi cooperativa sociale, Spazio Giovani impresa sociale. Grazie a un lavoro in rete sarà costruito un "ponte" tra adolescenti e adulti, tra malessere e riconquista del benessere, anche sperimentando nuovi modi di collaborare.

"È evidente che è impossibile che una sola istituzione possa affrontare i problemi - dichiara Renato Durello, direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’Asst Rhodense -. Ben venga questo progetto che coagula tante competenti ed efficaci risorse, con l’obiettivo primario del benessere emotivo, psicologico e relazionale dei nostri giovani". E così Fondazione Cariplo nel 2022 ha aumentato il budget a disposizione portandolo da 2,5 a 5,2 milioni di euro, "sostenere i ragazzi e le loro famiglie nell’affrontare il malessere emotivo e psicologico è una sfida cruciale e complessa che possiamo affrontare solamente unendo le forze", Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo. E le istituzioni non si sono tirate indietro, "abbiamo assistito negli ultimi anni a una escalation delle situazioni di ragazzi e ragazze caratterizzate da un forte disagio psichico, fenomeni che la pandemia ha ancor più acuito e che sono fonte di enorme preoccupazione per tutti noi che ci occupiamo di sostegno ai minori e alle famiglie", Luigi Boffi, amministratore Unico Comuni Insieme. Il progetto è partito in questi giorni e si concluderà a dicembre 2024.