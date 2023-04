Ultimi giorni per iscriversi al Live Contest

Iscrizioni in scadenza il 12 aprile, cantanti e musicisti, band o solisti all’appello per l’edizione numero sette di Gorgo Live Contest, concorso in vista del 25 aprile dedicato alla “musica in libertà”. I finalisti del concorso, promosso dall’associazione musicale Symphònia con l’Amministrazione, potranno esibirsi sul palco nel corso del grande concerto del giorno della Liberazione, che si terrà in piazza della Repubblica. Le iscrizioni sono dunque aperte "a un concorso musicale - così il Comune nell’avviso - che avvicina i giovani e la generazione del ricordo in occasione dell’anniversario della Liberazione. A unire le generazioni il tema della libertà". Il concerto si terrà il 25 aprile dalle 16 alle 21. Sul palco i 10 finalisti del contest tra solisti e band con inediti, cover o tribute "comunque con il desiderio di farsi sentire". All’evento partecipano anche Anpi, Acli, pro loco e altre associazioni. Appello lanciato, i moduli per le iscrizioni, oltre che il bando dettagliato del concorso, sono al sito del Comune o al sito www.symphonia.org Le domande di iscrizione dovranno essere corredate da brani in formato mp3 (da 2 a 4) di cui uno sul tema della libertà e inviate a [email protected]

Monica Autunno