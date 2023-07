Ufficio diritti degli animali Sportello comunale al via

di Valeria Giacomello

Anche Peschiera ha attivato il suo ufficio comunale per i diritti degli animali. Ad annunciarlo Daniele Pinna, assessore alla partita: "Il Comune - ha dichiarato - ha affidato con bando pubblico il servizio, che verrà svolto in convenzione dall’associazione Diamoci la zampa. Diamo così corso al programma elettorale e ai successivi documenti di programmazione, con la promozione del principio della tutela dei diritti degli animali riconoscendo a tutte le specie la dignità di esseri viventi e il diritto a un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche".

Esperienza, efficienza e motivazione. È quanto promesso da Edgar Meyer, portavoce di Diamoci la zampa e in precedenza titolare della delega al benessere animale per Roma Capitale e il Comune di Genova. "L’attivazione dell’ufficio - ha affermato - risponde alla crescente sensibilità intorno alle tematiche relative ai nostri amici a 4 zampe. Sebbene nella nostra zona il fenomeno dell’abbandono sia stato quasi del tutto debellato, non bisogna mai abbassare la guardia. Il nostro compito sarà di promuovere campagne di informazione, gestire segnalazioni garantendo ascolto e orientamento ai cittadini, sviluppare iniziative di sensibilizzazione sulle colonie di gatti in libertà, curare i rapporti con il canile e il gattile. Un’attività a 360 gradi che vede coinvolte tutte le specie animali nessuna esclusa, per una sempre migliore convivenza degli animali con la collettività umana. Peschiera è da tempo un Comune pet-friendly. In passato l’ufficio diritti animali è stato più volte premiato da enti come Provincia di Milano (oggi Città metropolitana) o Legambiente come uno dei migliori d’Italia. Siamo onorati di tornare a gestire questo servizio, importante per la comunità e per contribuire sempre più a sviluppare un corretto rapporto uomo-ambiente-animali. Per farlo possiamo contare su un team estremamente qualificato e sull’ottima collaborazione della polizia locale, in primis dell’agente Antonella Cirlincione". Uno sportello dedicato sarà aperto al pubblico ogni lunedì dalle ore 15: alle 19, il 1° e il 3° presso la sede Urp del Comune a San Bovio e il 2° e 4° presso la sede municipale. Per informazioni o segnalazioni si può telefonare al numero 02 51690259 oppure inviare una mail a [email protected]