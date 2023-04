Ubriaco alla guida e latitante, finisce in cella

Era latitante da cinque anni, scappava per evitare il carcere. È stato beccato dalla polizia locale, durante un normale controllo. Gli agenti di Buccinasco hanno notato che il guidatore dell’auto appena fermata, una Ford Fiesta, era evidentemente ubriaco e agitato, così come la compagna seduta vicino a lui, residente in zona. L’etilometro ha confermato il tasso alcolemico ben oltre il limite consentito ma gli agenti hanno voluto approfondire il controllo scoprendo che il 44enne, originario della provincia di Foggia, pluripregiudicato per spaccio, furti e maltrattamenti, era ricercato da cinque anni. Sull’uomo pendeva infatti un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano nel 2018, anno in cui ha fatto perdere le proprie tracce. Gli agenti lo hanno accompagnato al carcere di San Vittore, dove dovrà scontare la pena di quasi 3 anni. La polizia locale lo ha anche denunciato per guida in stato di ebbrezza, oltre a sanzionarl perché circolava senza aver mai preso la patente. Solo pochi giorni fa gli agenti di Buccinasco avevano beccato un latitante per spaccio, anche lui in fuga da 5 anni. Un altro spacciatore è stato arrestato dalla polizia ferroviaria, che l’ha notato seduto lungo la linea ferroviaria vicino allo scalo di Pioltello. Ha tentato la fuga ma è stato preso, in tasca aveva 9 grammi di cocaina, circa mille euro in contanti, un bilancino di precisione e due coltelli. Francesca Grillo