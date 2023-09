Ubriaca finisce con l'auto contro un carro funebre a Rho

Ubriaca a metà pomeriggio con un tasso alcolemico di sei volte oltre il limite consentito si è scontrata con un carro funebre che, in quel momento, non stava trasportando defunti. È successo intorno alle 16.30 in via Buonarrotti a Rho. La 50enne, di origine russa, aveva fretta perché doveva raggiungere l’aeroporto di Malpensa per prendere un volo. Viaggiava ad alta velocità quando ha centrato prima un panettone che delimita la sede stradale e poi il carro funebre. La Lancia Y (nella foto) è rimasta distrutta nella parte anteriore, il conducente del carro funebre, colpito sul lato del volante, è rimasto ferito ma in modo lieve. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che, insospettiti dal comportamento della donna, l’hanno sottoposta al pre test e al test con l’etilometro in dotazione. La donna aveva un tasso alcolemico pari a 2,83: quasi sei volte oltre il limite consentito (0,5). È stata denunciata dagli agenti rhodensi per guida in stato di ebbrezza, la patente le è stata ritirata e l’auto sequestrata. Ro.Ramp.