Tutto settembre a Sesto San Giovanni alla scoperta della natura

È un settembre pieno di eventi quello che propone il Parco Nord Milano, che da oggi riapre il museo e la cascina di via Clerici. Attività per piccoli e grandi, food e passeggiate alla scoperta di questo polmone verde metropolitano sono solo alcune delle proposte del ricco calendario per questa coda di estate. Da questa mattina partiranno 4 appuntamenti al museo La Casa del Parco, dove i visitatori potranno immergersi tra immagini, suoni e racconti nei luoghi e nella storia di quest’area ex industriale riconvertita 40 anni fa, quando fu messo a dimora il primo albero. Un’esperienza immersiva alla scoperta dello sviluppo del parco e della biodiversità su tre fasce orarie: alle 11, alle 15 e alle 16 a ingresso gratuito. Si replica agli stessi orari domenica 10 settembre, 17 settembre e 24 settembre. Con le visite al museo interattivo riapre anche tutta l’attività della Cascina centro parco. Il clou del calendario sarà il 10 settembre con la Festa dello sport dalle 10 alle 19. Oltre agli stand, alle prove e alle esibizioni delle società del territorio, alle 16,30 sarà organizzata anche una visita audioguidata a cura dei volontari arancioni e, alla stessa ora, un’escursione lungo la storia del parco con le gev e i guardaparco. Venerdì 15 settembre, alle 20,30, si andrà alla scoperta dei rapaci notturni tra arte e realtà, sempre con un’escursione curata dalle guardie ecologiche volontarie. Equinozio d’autunno con le divise del polmone verde sabato 23 settembre alle 17, il giorno dopo ci sarà un momento collettivo sugli orti in cascina. Si torna a passeggiare in notturna con l’escursione “Luna piena” venerdì 29 settembre alle 20,30. Gita ornitologica sabato 30 settembre dalle 17, domenica 1 ottobre risottata in cascina alle 12. Tutti i weekend aperto anche il ristoro dalle 10 alle 19. La.La.