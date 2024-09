Tutto pronto per la Sagra di fine estate

Sabato 28 e domenica 29 settembre torna il tanto atteso appuntamento con la Sagra di fine estate, la due giorni di musica, divertimento e convivialità. Via Matteotti si trasformerà in una grande piazza senza traffico, dove grandi e piccini potranno vivere gli spazi in assoluta libertà. Si parte sabato mattina con la camminata metabolica e si prosegue tutto il pomeriggio con il mercato degli hobbisti, gli stand e le dimostrazioni delle associazioni.

Alle 21, dopo la cena, cucinata dai volontari della parrocchia, andrà in scena lo spettacolo di musica e cabaret con: Claudio Sacco, cantante imitatore; il sosia di J-Ax Michele Pino; Alberto Caiazza rumorista; Leo Mix sosia di Adriano Celentano e Fabrizio Vendramin, pittore instant. Per i più piccoli, al parcheggio di via Leonardo da Vinci, giochi e divertimento con le attrazioni gonfiabili mentre, per gli over 65, al Centro Anziani di piazza Risorgimento, Open Day. Nel pomeriggio, al via il torneo di Burraco, di Scacchi e alle 16, prenotando il proprio posto direttamente al centro anziani, andrà in scena lo spettacolo organizzato dalla compagnia nata dalle attività del centro anziani Recitassago.

Domenica dalle 10 alle 18, le bibliotecarie intratterranno i più piccini con letture animate e laboratori creativi. Per i più grandi invece, tutte le informazioni circa le letture consigliate e le novità imperdibili. Si chiude, alle 21, con una serata anni 80/90 e la band Jam live shock band. "Grazie all’impegno dell’assessore alle manifestazioni Enrica Palma, parrocchia e associazioni vogliamo salutare l’estate e accogliere la stagione autunnale", conclude il sindaco Graziano Musella.

Mas.Sag.