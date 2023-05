Turismo, numeri da record

Il primo dato viene mostrato dal sindaco Giuseppe Sala in una “storia’’ su Instagram: +25% di turisti a Milano nel confronto tra lo scorso aprile e l’aprile pre-Covid 2019. Insomma, numeri da primato sul fronte dei visitatori. Trend confermato in un post sempre su Instagram dell’assessora al Turismo Martina Riva: "Oltre 2,5 milioni di arrivi in città e circa 3,5 milioni di presenze nell’area urbana. Sul fronte del turismo a Milano il primo quadrimestre 2023 si chiude con numeri da record. Dall’inizio dell’anno è stato un crescendo. Da gennaio ad aprile, sia guardando il dato complessivo sia il singolo mese, è stato registrato un numero di arrivi superiore anche al 2019, anno d’oro per il turismo milanese. Più in dettaglio, a Milano città, a gennaio sono state registrate 541.949 presenze (+11% rispetto al 2019), a febbraio 570.636 (+14%), a marzo 661.140 (+ 11%) e ad aprile 744.280 (+25%). Mai si erano toccati livelli così alti". M.Min.