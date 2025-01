Turismo, il 2024 è l’anno dei record: "I visitatori sono aumentati del 7%. Crescono giovani, donne e gruppi"

Un altro anno da record. Se il 2023 aveva registrato il numero massimo di turisti a Milano, l’anno appena trascorso ha mostrato che il capoluogo lombardo è riuscito ad attirare un numero ancora maggiore di visitatori: 9.068.728, il 6,9% in più rispetto al 2023. "Il turismo è cresciuto del 7%", svela il sindaco Giuseppe Sala durante la presentazione del nuovo Piano dell’Amsa nella sede di via Olgettina.

Più nel dettaglio, a dicembre Milano ha registrato un calo “fisiologico” degli arrivi rispetto a novembre (-7,2% in città, -9,5% per la Città Metropolitana e l’Area Urbana), tipico della stagionalità. Tuttavia, rispetto a dicembre 2023 si è notato un aumento. Per quanto riguarda il profilo dei visitatori: cresce la componente femminile, che rappresenta il 44,7% degli arrivi (in aumento rispetto al 44% del 2023 e al 42,5% del 2022). Aumenta anche la percentuale di viaggiatori in gruppo (20,6% contro il 17,5% del 2023 e il 13,3% del 2022), mentre rimane stabile la quota di famiglie (38%), con un picco nei mesi estivi.

Le classi di età dei turisti che arrivano all’ombra della Madonnina? La fascia d’età più rappresentata è quella tra i 31-45 anni (29,7%), seguita da quella 46-60 anni (27%) e dai giovani 19-30 anni (24%). Il trend annuale e la stagionalità delle presenze nel capoluogo lombardo, infine, confermano che i picchi stagionali si registrano nei mesi di maggio, luglio e ottobre, i mesi preferiti, ad esempio, dai turisti statunitensi. Tant’è. L’assessora comunale al Turismo Martina Riva, numeri alla mano, sottolinea che "i dati del 2024 confermano il ruolo centrale di Milano come destinazione turistica di primo piano, sia a livello nazionale che internazionale. La crescita degli arrivi, con un +7% rispetto al 2023, riflette una ripresa costante del settore e il grande impegno della città nel promuovere eventi, cultura e opportunità per visitatori di tutte le età".

L’assessora aggiunge che "prosegue il nostro impegno nel destagionalizzare i flussi turistici, così da rendere la città sempre più viva e attrattiva tutto l’anno. Un aspetto fondamentale è che il turismo rimanga sostenibile".

Riva, infine, fa scattare il countdown in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: "Ci divide un solo anno dai Giochi invernali e il nostro obiettivo è rendere questo conto alla rovescia entusiasmante almeno quanto lo saranno i Giochi stessi".