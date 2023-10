Turismo a Milano e in Austria: Vitto e Alloggio Gratis!

Dagli addetti alla ristorazione ai tecnici di funivia per la stagione invernale ed estiva nelle regioni del Vorarlberg e Tirolo. Sono diversi i profili professionali per lavorare in Austria selezionati dalla rete Eures, che ha organizzato una giornata di reclutamento a

Cremona il 24 ottobre nella sede della Regione Lombardia in via Dante 136. Durante la giornata sarà possibile incontrare il team di Eures Cremona, quello di Milano e di Eures Austria, che spiegheranno le opportunità nel settore Horeca per cuochi, camerieri, receptionist, tecnici, istruttori sci e animatori per bambini che lavoreranno nelle località turistiche. I salari, a seconda della professionalità, variano da un

minimo di 1200 euro a un massimo di 2700 euro lordi, mentre vitto e alloggio sono gratuiti. Durante l’evento sarà presente anche la responsabile del personale della società di funivie e impianti Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen, operativa nello

stato federale del Vorarlberg. La società, infatti, ricerca 30 profili tra cui elettricisti, meccanici, tecnici di funivia e addetti biglietteria. Per alcune figure professionali basta la conoscenza dell’inglese, mentre per altre è necessaria la conoscenza del tedesco. Inoltre, a seconda del profilo, i contratti possono essere stagionali o a tempo indeterminato. Per candidarsi alle offerte è possibile inviare il curriculum a eures@afolmet.it mettendo in oggetto “Horeca Austria” oppure “Funivia Austria” entro il 23 ottobre oppure è possibile partecipare al recruiting day a Cremona del 24 ottobre 2023. Maggiori informazioni sulle selezioni su anpal.gov.it.