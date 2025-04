Piattaforma cede a 25 metri d’altezza, paura per tre operai a Turbigo: il video

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Turbigo, in via Virgiliana, dove tre operai sono rimasti bloccati su una piattaforma aerea a circa 25 metri di altezza. I lavoratori stavano effettuando la potatura di un albero all’interno di un giardino privato quando, all’improvviso, l’attrezzatura ha ceduto piegandosi sull’albero, lasciandoli sospesi nel vuoto.

L’incidente ha provocato grande apprensione, ma fortunatamente nessuno degli operai ha riportato ferite. I tre sono rimasti bloccati per circa un’ora, fino all’arrivo delle squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti i distaccamenti di Legnano, Inveruno e la sede centrale di Milano, che hanno messo in atto un intervento tempestivo e ben coordinato.

L'area dell'intervento a Turbigo

I Vigili del Fuoco hanno utilizzato attrezzature specializzate per raggiungere e trarre in salvo i malcapitati. Nonostante la complessità della situazione dovuta all’altezza e alla precarietà della piattaforma, il soccorso si è concluso con successo e senza conseguenze per gli operai.

L’episodio evidenzia l’importanza della sicurezza nei lavori in quota. Le autorità stanno ora conducendo verifiche per accertare le cause del cedimento della piattaforma e valutare eventuali responsabilità.