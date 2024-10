Tumore del polmone: Ieo di Milano offre 1000 screening gratis

Milano – Offrendo 1000 TC del polmone a bassa dose gratuite a forti fumatori ed ex fumatori l'Istituto Europeo di Oncologia promuove lo screening polmonare in occasione di novembre "Lung Cancer Awareness Month", mese internazionalmente dedicato dalla Global Lung Cancer Coalition alla sensibilizzazione sul tumore del polmone.

Il truck della prevenzione

A inizio novembre arriva in IEO il Truck della Prevenzione, un camion parcheggiato fino a Natale nelle immediate adiacenze dell'ospedale e attrezzato con un macchinario aggiuntivo per eseguire gli esami TC senza avere impatto sulle agende dedicate ai pazienti. A seconda della risposta della popolazione, IEO è pronto a far viaggiare il Truck e ripetere l'iniziativa in altre città italiane.

Chi può partecipare allo screening

Sono candidabili allo screening fumatori o ex fumatori con più di 55 anni che fumino o abbiano fumato molto intensamente per lungo tempo (20 sigarette al giorno per vent'anni o 10 sigarette per 40 anni e così via). "Con questa iniziativa, che abbiamo pensato a conclusione del trentesimo anno di attività dello IEO, vogliamo offrire un'opportunità salvavita a chi aderisce al progetto e allo stesso tempo vogliamo lanciare una campagna informativo-educativa a livello nazionale sullo screening del tumore polmonare con TC del polmone a bassa dose", dichiara il Prof. Lorenzo Spaggiari, Direttore del Programma Polmone IEO e responsabile scientifico del progetto.

La Tc: come funziona

La Tc (tomografia computerizzata) del polmone a bassa dose - ricordano dall'Ieo - è l'unica metodica di screening che ha dimostrato di ridurre la mortalità del tumore polmonare nei forti fumatori ed ex fumatori. Studi randomizzati negli Stati Uniti e in Europa hanno dimostrato una riduzione di mortalità fino al 24%, con un maggior beneficio per le donne, che presentano una riduzione di mortalità fino al 33%. E' un esame veloce (5-10 secondi), con bassa esposizione alle radiazioni (inferiori a 1 millisievert, che corrisponde mediamente alle radiazioni naturali a cui è esposto chi vive in Italia per circa 4 mesi) e senza mezzo di contrasto, che permette di identificare noduli polmonari di piccole dimensioni (nell'ordine di millimetri) e intervenire con chirurgia o terapia mirata in una fase iniziale del tumore.

Perché aderire

"Oggi un nodulo polmonare scoperto tempestivamente può essere rimosso con il robot chirurgico, senza tagli e cicatrici - sottolinea Spaggiari - e può guarire senza bisogno di chemioterapia, radioterapia o altre terapie. Il tasso di guarigione in questi casi è intorno all'80% e il recupero funzionale e psicologico dopo l'operazione è totale, se il decorso è normale. Questi progressi nella chirurgia, associati alla capacità della Tc polmonare a bassa dose di individuare noduli millimetrici, possono davvero cambiare volto al tumore del polmone da big killer a malattia come tante altre. La chiave di volta è l'adesione dei forti fumatori ed ex fumatori allo screening ed è a loro che va dedicata la massima attenzione. Con il Truck della prevenzione Ieo non intende raccogliere nuove evidenze sull'efficacia dello screening polmonare, già ampiamente dimostrata - puntualizza lo specialista - ma piuttosto mettersi dalla parte di fumatori ed ex fumatori e dimostrare loro come è facile salvare la propria vita".