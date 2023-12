Trovato ordigno da esercitazione

Una bomba di fabbricazio- ne moderna, inesplosa, è stata rinvenuta in via Biscia a Garbagnate. È stato il residente di una villetta, aprendo il cancello di casa, a notaro l’oggetto metallico molto strano. Sembrava un cappello a cilindro di colore grigio, con sopra una piccola sfera. Ha avvertito immediatamente il 112. Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri della locale stazione che hanno messo in sicurezza la zona e hanno bloccato il traffico veicolare e pedonale di via Biscia sia da Garbagnate che da Caronno Pertusella. Il nucleo specializzato degli artificieri dell’esercito, arrivato poco dopo, ha messo in sicurezza la bomba e l’ha portata via. Secondo quanto riferito si tratterebbe di un manufatto da esercitazione inerte. I carabinieri hanno avviato le indagini per individuare chi può aver abbandonato la bomba sul ciglio della strada. Ro.Ramp.