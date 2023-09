Trovato cadavere di un 55enne, era deceduto da giorni

Un uomo di 55 anni è stato trovato morto ieri mattina all’interno di un appartamento in un residence di via Vittorio Veneto a Garbagnate Milanese. A dare l’allarme sarebbero stati vicini di casa che da giorni non vedevano l’uomo e sentivano un cattivo odore diffondersi nell’androne. Hanno telefonato alla centrale operativa del 118 che ha inviato immediatamente sul posto un’ambulanza della Croce Viola di Cesate e una pattuglia dei carabinieri della locale stazione.

Un addetto alla portineria ha aperto la porta dell’appartamento del 55enne che si trova al terzo piano della palazzina, ma quando i soccorritori sono entrati hanno fatto la tragica scoperta e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul corpo dell’uomo non sono stati trovati evidenti segni di violenza e non c’erano segni di effrazione sulla porta. Si esclude che possa essersi trattato di un evento violento. Secondo quanto emerso si tratterebbe di morte naturale, probabilmente un malore che ha colto il 55enne all’improvviso e non gli ha dato il tempo di chiedere aiuto. L’uomo potrebbe essere morto da una settimana, ma sarà l’autopsia a stabilire cosa ha portato alla morte il 55enne. Pare che l’uomo vivesse nell’appartamento da solo e da poco tempo.

Ro.Ramp.