Trovate 9 bici probabilmente rubate: "Chi riconosce la propria si presenti"

Nove biciclette abbandonate, molto probabilmente bottino di furti avvenuti in zona, sono state ritrovate dalla polizia locale di Rho in un’area verde di via Molino Prepositurale, all’angolo con via Mameli. È stato un cittadino a fare la segnalazione chiamando il comando: la presenza delle biciclette usate, di modelli e colori differenti tra di loro, lo aveva insospettito. Gli agenti sono intervenuti, hanno accertato che le bici effettivamente erano state abbandonate, le hanno sequestrate, portate al comando e ora, in collaborazione con i carabinieri, stanno facendo accertamenti per verificare se si tratti di un compendio di furto da box e cantine della zona. Sul sito del Comune è pubblicata una galleria di fotografie delle singole biciclette rinvenute in modo che chi abbia subito un furto possa riconoscerle e presentarsi al comando dimostrando la proprietà delle biciclette.