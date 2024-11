"Trovare la forza di reinventarsi quando tutto sembra perduto"

"Essere qui in carcere rappresenta per me un momento di profonda condivisione umana. La mia storia personale, per quanto diversa, ha molti punti in comune con il percorso che stanno affrontando le persone che ho incontrato qui: la necessità di rialzarsi dopo una caduta, di reinventarsi quando tutto sembra perduto, di trovare dentro di sé la forza per ricominciare. Quando nel 2005 ho perso entrambe le gambe avrei potuto arrendermi alla disperazione. Invece, ho scoperto che dentro di noi esiste una forza straordinaria, che si manifesta proprio nei momenti più bui. È quella forza che ti permette di guardare oltre l’ostacolo, di immaginare un futuro diverso e di lottare per raggiungerlo". L’atleta paralimpica delle Fiamme Azzurre, senatrice della Repubblica e scrittrice Giusy Versace ha presentato il suo libro “Con la testa e con il cuore si va ovunque“ nel carcere di Bollate.

"La presenza di Giusy Versace nel nostro istituto rappresenta un momento significativo nel percorso rieducativo dei detenuti – ha dichiarato il direttore del carcere Giorgio Leggieri –. La sua testimonianza dimostra come sia possibile trasformare le difficoltà in opportunità di crescita. Il suo messaggio di determinazione e resilienza risuona in modo particolare all’interno delle mura del carcere, dove il cambiamento personale è al centro del percorso di ogni detenuto".

L’atleta ha raccontato la sua storia di rinascita dopo l’incidente, tra forza di volontà, capacità di reinventarsi e il valore dello sport come strumento di riscatto personale. Alla presentazione ha partecipato anche Daniele Stefani, cantautore e musicista. Ro.Ramp.