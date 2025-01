Trova una borsa, dentro 4.000 euro e un orologio di lusso

Una donna ha trovato una borsa con 4000 euro in contanti e un orologio di lusso ieri pomeriggio alla stazione Uruguay della linea rossa della metropolitana. L’aveva persa, poco prima, un’altra donna, appena scesa come lei dal treno, ma che poi si è allontanata così velocemente che non è stato possibile raggiungerla. La passeggera che ha raccolto la borsa non poteva certo conoscerne il contenuto, che è stato poi scoperto dagli operatori della sicurezza Atm.

Secondo il racconto della donna che ha raccolto la borsa sulla banchina d’attesa della stazione sulla linea M1, l’oggetto era posizionato sopra il trolley trascinato da una donna, presumibilmente di origine asiatica, che era scesa dal treno poco prima di lei e la precedeva di alcuni metri. Non appena ha visto la borsa cadere, ha provato a richiamare l’attenzione della proprietaria ma senza successo. A quel punto, la donna ha raccolto la borsetta e si è diretta alla postazione del personale di stazione Atm per consegnare l’oggetto.

Ricevuta la segnalazione è intervenuta la security che ha contattato anche le forze dell’ordine, come da protocollo. Quando gli operatori della sicurezza hanno aperto la borsa per verificarne il contenuto, la sorpresa non è mancata. All’interno c’erano in tutto circa 4000 euro in contanti, oltre ad un orologio di lusso di grande valore e alcune carte di pagamento. Compilati tutti i documenti del caso, l’oggetto è stato quindi preso in consegna da Atm per essere portato nella sede dell’ufficio oggetti rinvenuti del Comune, dove resterà a disposizione della legittima proprietaria secondo i termini fissati dalla legge.

"In questo caso – spiega Atm – l’azienda effettua per conto del Comune di Milano il servizio di recupero e di consegna all’Ufficio oggetti rinvenuti di via Friuli".

Ga.Bass.