Rischio vandali, il bagno dell’Oasi naturalistica a Trezzano Rosa diventa a pagamento: 20 centesimi, "prezzo simbolico per scoraggiare i malintenzionati", spiega il Comune. La misura è stata approvata all’unanimità in aula, la Giunta ha poi stabilito la cifra. Una scelta che si aggiunge a quella precedente di imporre una tariffa per l’uso del barbecue: 20 euro.