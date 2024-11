Trilussa supera il tetto dei 600 alunni. I due comprensivi non si toccano

I numeri sono arrivati: ci sono già 603 iscritti al comprensivo Trilussa e alcune famiglie stanno finendo di completare le “carte“ per le iscrizioni. Non solo verranno mantenute quindi le due autonomie scolastiche di Quarto Oggiaro - che non erano mai state messe in dubbio - ma non ci sarà bisogno di spostare la scuola elementare Gherardini di via Cittadini dal comprensivo di via Val Lagarina al Trilussa. Un’ipotesi che era stata avanzata dal Comune di Milano per scongiurare il dimensionamento previsto a livello normativo (sotto i 600 alunni si viene accorpati a un’altra scuola). Si erano messi in marcia nei giorni scorsi famiglie e insegnanti per chiedere di evitare lo "smembramento" e di garantire la continuità scolastica. "La prima riflessione va fatta sui numeri, che sono arrivati: abbiamo interloquito a lungo sia con l’Ufficio scolastico territoriale che con l’Ufficio scolastico regionale – spiega la vicesindaco e assessore all’Istruzione Anna Scavuzzo –: le 603 iscrizioni ci sono. Anche quando non erano state registrate avevamo ribadito la ferma intenzione di non sopprimere la dirigenza scolastica, creando un maxi istituto di 1.700 alunni in un territorio così vasto. E già nella delibera per un riequilibrio tra i due istituti avevamo previsto la possibilità di valutare di non affrontare il dimensionamento nel caso la situazione fosse cambiata". Così è stato.

"C’è anche un’altra bella novità per il Trilussa: finalmente è arrivata una dirigente titolare e non sarà più in reggenza – prosegue Scavuzzo –. Insieme alla preside di via Val Lagarina si lavorerà in sinergia anche per i prossimi anni, evitando competizioni e ripristinando una situazione di equilibrio tra le iscrizioni. Il bisogno, condiviso da tutti, è dare una risposta di qualità alle famiglie". Soddisfatta anche la comunità scolastica di via Val Lagarina: "È stata una bella lezione di educazione civica per i nostri alunni – conclude la vicaria Monica Giorgini –: in modo pacifico abbiamo dimostrato quanto teniamo alle nostre scuole e insieme a Comune e Ufficio scolastico è stata trovata la soluzione".Si.Ba