Tributo in note a Ferguson. Col trombettista Tofanelli

Busto Garolfo si prepara ad accogliere un grande evento musicale con il concerto "Tribute to Maynard Ferguson", in programma domenica alle 17. Il protagonista della serata sarà il celebre trombettista Andrea Tofanelli, accompagnato dalla Simply Bop Big Band, in un omaggio a uno dei giganti del jazz. La direzione artistica è affidata a Mauro Brunini, mentre la conduzione musicale sarà curata da Enrico Del Prato. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Busto Garolfo, il cui presidente Angelo Zanzottera ha espresso grande entusiasmo per l’evento. "Siamo orgogliosi di ospitare Tofanelli e di poter celebrare la figura di Maynard Ferguson, una leggenda della tromba jazz. L’energia e la passione di questa musica meritano di essere condivise con il pubblico. Dopo il successo del TromBusto dello scorso anno, che ha attirato spettatori da tutta Italia e persino dall’estero, vogliamo alzare ancora di più l’asticella e regalare un’esperienza indimenticabile". L’evento si terrà presso la Sala Don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, main sponsor della rassegna TromBusto. "Abbiamo visto con i nostri occhi l’impatto positivo di eventi culturali come questo. È un circolo virtuoso che vogliamo continuare a sostenere", ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. "Quello che era nato come un esperimento si è trasformato in un evento di rilievo nel panorama musicale. Oggi Busto è sinonimo di grande musica e siamo felici di aver creato un movimento che unisce artisti e appassionati".Christian Sormani