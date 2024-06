Trezzo Caccia all’ultimo voto. Tre aspiranti-sindaco in campo

Ultime ore di campagna elettorale sul fiume, a Trezzo è caccia all’ultimo voto. Si sfidano in tre, la sindaca uscente Silvana Centurelli, pensionata, classe 1959, alla testa di "Insieme per governare", in corsa per il secondo mandato sostenuta dall’intero centrodestra, l’ex primo cittadino e suo ex compagno di partito Danilo Villa, 65 anni, pensionato, (anche lui era nella Lega), che per la terza volta prova a conquistare la poltrona più importante del Municipio alla testa di "Avanti con Villa" e Diego Torri, 39 anni, manager, leader dell’opposizione che alla guida di "Obiettivo Comune" dopo 15 anni di assenza vuole riportare il centrosinistra al governo della città. "Continuità e innovazione" sono i concetti scelti da Fratelli d’Italia, dal Carroccio e da Forza Italia per presentare agli elettori il progetto di Centurelli per il prossimo quinquennio. In caso di vittoria l’aspirante prima cittadina fra le tante cose promette "la nascita del Distretto del commercio", "sostegno ai più fragili e alle famiglie" "e un piano a lungo termine per il teleriscaldamento e per la sostenibilità". Se sarà eletto invece Villa sistemerà subito "le scuole durante l’estate e gli spogliatoi del campo sportivo di Concesa". Mentre "sul futuro del termovalorizzatore - spiega - aspettiamo la sentenza del Tar e l’esito della consulenza tecnica del Consiglio di Stato per avere un quadro completo della situazione", sulla vendita di Villa Gina "faremo valere la clausola di recesso per riportare un bene prezioso alla fruizione di tutti i cittadini e come sede del Parco Adda Nord". I progressisti, se le urne li premieranno, avvieranno "una gestione diversa del patrimonio pubblico, a cominciare all’apertura di un asilo nido comunale ma anche del campo sportivo in Val Fregia non ancora finito dopo 10 anni". La parola d’ordine "è rivitalizzare una città".