Trenord, servizio peggiorato nel 2023. Rimborsi ai pendolari di 21 linee su 38

"Massimo rischio di ritardi e soppressioni in Lombardia per chi si avventurasse sulla Alessandria-Mortara-Milano e sulla Bergamo-Carnate-Milano". Lo ha calcolato Legambiente elaborando, in Pendolaria, i dati di Trenord che si riferiscono all’indice di affidabilità, ovvero alla valutazione, mese per mese, della qualità della circolazione ferroviaria in riferimento al numero e alla gravità di ritardi e soppressioni.

Un dato che salta all’occhio è che nel 2023 le prestazioni del trasporto regionale "sono andate visibilmente deteriorandosi: il parametro di affidabilità, calcolato sulla totalità delle linee, è passato da 3,63 a 4,88, dal primo al secondo semestre". L’indice, quando superiore dal 3 al 5, si traduce in un boccone amaro per i viaggiatori, che preferirebbero viaggiare in modo confortevole su treni puntuali anziché consolarsi con una riduzione del costo dell’abbonamento, spiegano da Legambiente. Mesi come luglio o novembre 2023 hanno fatto maturare bonus-sconto su 21 delle 38 linee regionali. La Milano-Mortara è addirittura tra le 11 linee peggiori d’Italia. "Ma le priorità sono altre – attacca Legambiente – il raddoppio tra Albairate e Abbiategrasso ha perso il treno del PNRR".Gi.An.