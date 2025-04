Treno anni ’20. Colonna sonora made in Novate

Il treno storico si pregia di un accompagnamento jazz. Riprende domani la magia del passato a bordo del suggestivo “treno storico“, con destinazione Laveno Mombello Lago. Trenord ripropone l’esperienza unica su rotaie tra paesaggi incantevoli, carrozze d’epoca e una coinvolgente animazione lungo il percorso. Questa volta ad accompagnare il viaggio ci saranno tre formazioni jazz composte da sax, fisarmonica, violino, che si alterneranno sui vagoni e suonando per i passeggeri. In questa piacevole gita, Novate diventa protagonista per due motivi. Primo perché i treni storici sono alloggiati nel deposito di Trenord a Novate, e secondo perché a occuparsi della musica jazz è il maestro novatese Marco Fior (nella foto), diplomato al Conservatorio di Piacenza e alla Civica scuola di jazz di Milano e insegnante di teoria e solfeggio, tromba, musica d’insieme.

Tornando a domani, da Cadorna partirà il treno sulle carrozze di prima classe Az 130-136-137, costruite nel biennio 1924-25 e ora completamente restaurate: gli interni in legno, i sedili di velluto rosso cardinale, le tendine ai finestrini e l’orditura in corda delle bagagliere riportano immediatamente indietro nel tempo per rivivere l’atmosfera di un viaggio dell’epoca.

Il viaggio sarà animato da formazioni di musicisti jazz, tra i migliori della scena italiana, che renderanno omaggio alla musica degli anni venti e trenta, attraverso un repertorio jazz-blues, brani classici e canzoni popolari. Il biglietto speciale è acquistabile online sul sito Gite in treno, va utilizzato nel giorno scelto in fase di acquisto e non richiede convalida. Dopo l’acquisto il biglietto verrà inviato all’indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione.

Davide Falco