"Treni Caravaggio ostici per chi ha disabilità"

Benché siano di nuova concezione, i treni Caravaggio, usati da Trenord per le linee lombarde, non sembrano garantire la piena accessibilità delle persone con disabilità. Ad evidenziarlo e a chiederne conto alla Giunta regionale sono Luca Paladini e Michela Palestra. I due consiglieri del Patto civico, infatti, in vista della seduta d’aula di martedì, hanno presentato un’interrogazione in merito. Nel dettaglio chiedono di sapere dagli assessori lombardi "se siano al corrente del grave deficit strutturale delle carrozze per viaggiatori con disabilità dei treni Caravaggio e in quale modo intendano intervenire per ripristinare le condizioni di accesso autonomo ai treni per le persone con disabilità". Domande che nascono da alcune segnalazioni di persone con disabilità. Nel testo dell’interrogazione se ne riportano alcune: "Il 10 marzo 2025 il sito di informazione Varesenews ha pubblicato la lettera di una pendolare che ha evidenziato come i nuovi treni presentino un’accessibilità ridotta per i viaggiatori con disabilità, mettendo in luce quanto segue: facendo riferimento alla propria esperienza di persona con disabilità che da tempo frequenta, in totale autonomia, per ragioni lavorative, la tratta Malpensa-Milano, la lettrice ha riscontrato un grave problema strutturale che riguarda le carrozze destinate alle persone con disabilità motoria: la pedana mobile automatica si ferma ad alcuni centimetri dal marciapiede lasciando un vuoto e creando un dislivello che impedisce il passaggio delle carrozzine, se non attraverso l’aiuto del personale. In alcuni casi, inoltre, la pedana automatica fatica a scorrere o rimane bloccata. Analoghe le segnalazioni prevenute da altri viaggiatori". Gi.An.