Trekking Urbano sui Sentieri della Memoria di Milano, Appuntamento Domani!

Per la prima volta l’Anpi di Milano e il Cai di Milano organizzano un trekking urbano sui sentieri della Memoria della lotta di Liberazione. L’appuntamento è per domani alle 17 in via Santa Margherita, angolo via Silvio Pellico, davanti all’ex Albergo Regina, sede del comando nazista a Milano dal 13 settembre 1943 al 30 aprile 1945. Si passerà poi per la Loggia dei Mercanti, luogo dedicato alla Resistenza italiana, per proseguire in via Rovello dove ora sorge il Piccolo Teatro, ma che fu sede dopo l’8 settembre 1943 della famigerata Legione autonoma repubblichina Ettore Muti. Si transiterà in piazza Castello, dove il 14 luglio 1945 il primo sindaco della Milano liberata, Antonio Greppi, organizzò un grande concerto al quale parteciparono migliaia di milanesi per festeggiare la Liberazione dal nazifascismo.

Da piazza Castello, chi lo desidera, potrà proseguire fino al Monte Stella. St.Con.