Tredici anni di impegno e incontri speciali in un mondo meraviglioso

Severini Melograni

Cari Nonni e Nonne, la rubrica torna oggi, domenica 22 settembre, per raccontare, proprio nella settimana dedicata all’Alzheimer, la condizione della popolazione anziana nel nostro Paese.

In questi anni ho risposto alle vostre domande e ho avuto il privilegio di poter, da un osservatorio così ampio, conoscere meglio il mondo della terza e della quarta età: sono passati tredici anni da quando questa “finestra“ che abbiamo in comune è stata spalancata.

Mi hanno aiutato le vostre lettere, gli appuntamenti in Radio Rai e le trasmissioni sulla disabilità positiva, anche stamattina su Rai 3 alle 10,15 e in replica la notte del lunedì all’una e 15.

E sopratutto gli incontri che spesso, quando vengo a Milano, faccio con gli “over“ che mi riconoscono (chiedo subito perdono alla nonna che mi ha scritto e che ancora non sono riuscita ad andare a trovare, prometto che rimedierò!).

Desidero rinnovare la mia assoluta disponibilità ad ascoltare notizie, richieste, a prendere in considerazione indicazioni, consigli e segnalazioni. Io ci sono, tredici anni sono davvero tanti ma sono passati in un batter d’occhio e siamo cresciuti insieme. C’e’ un grande filosofo che ha scritto “tutti invecchiamo ma NON DOBBIAMO DIVENTARE VECCHI, dipende da noi infatti scegliere come aggiungere vita ai nostri giorni.

Per questo aspetto le vostre mail, ringraziandovi sempre di tutto quello che mi avete insegnato finora.

Scrivetemi dunque all’indirizzo mail severini.paola@gmail.com.

Vi aspetto come sempre domenica prossima, la vostra Nonna .