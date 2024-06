Tre giorni di Urban Giants. Riecco il festival dei graffiti

È cominciato il Festival internazionale di graffiti Urban Giants che ogni anno raduna a Trezzano sul Naviglio i migliori writer del panorama artistico. Fino a stasera, oltre 150 artisti e street artist provenienti da 20 Paesi di tutto il mondo, saranno in città per realizzare le proprie opere sui muri del Centro Ugo Tognazzi in via Castaldi e quelli esterni della fabbrica Vetropack di via San Cristoforo: in totale 16mila mq di superfici verticali.

La kermesse artistica prevede la collaborazione, anche quest’anno e dal 2022, con l’associazione Grupifh onlus di Trezzano, gruppo che promuove iniziative a favore delle persone con disabilità e che ha organizzato, in contemporanea con il festival dei graffiti, la manifestazione "Birreficienza", per raccogliere fondi e finanziare le importanti attività dell’associazione. La manifestazione di street art, patrocinata dal Comune, ha in calendario anche diversi laboratori, in particolare per bambini e ragazzi, per far scoprire la street art grazie al contributo dei più celebri writers.

Inoltre, nei 4.500 metri quadrati esterni che fanno da location alla manifestazione, sono in programma anche dimostrazioni di break dance, musica live, contest di brani e freestyle, laboratorio di rime e di decorazione su t-shirt.

Oggi, gli incontri creativi iniziano alle 10, con il laboratorio di street art su tavole da skate con Maxi Sport, per poi proseguire con altre iniziative artistiche nel pomeriggio. In totale, 9 whorkshop. Durante la giornata, si potrà assistere alla creazione delle opere dei writer che, da venerdì, stanno lavorando per creare una galleria artistica a cielo aperto.

Urban Giants è giunta alla quarta edizione con questo format e nel 2023 ha registrato 5mila visitatori al giorno.