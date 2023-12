Tre bollini rosa, “amici delle donne“ gli ospedali del Sud Milano

Gli ospedali del Sud Milano sono amici delle donne. L’istituto clinico Humanitas di Rozzano e l’ospedale Humanitas San Pio X di Milano sono stati premiati da Fondazione Onda, per il biennio 2024-2025, con tre bollini rosa ciascuno. Si tratta del riconoscimento assegnato agli ospedali italiani che promuovono la medicina di genere, con particolare attenzione a prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie a carico della popolazione femminile. Cardiologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del metabolismo, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, reumatologia e senologia sono solo alcune delle aree di impegno dell’Humanitas di Rozzano, che offre alle pazienti un approccio personalizzato. Buone notizie anche per il Policlinico San Donato, che per il biennio 2024-2025 ha ricevuto due bollini rosa. Il riconoscimento riguarda diverse specialità, tra cui cardiologia, dermatologia, ginecologia, neurologia e pneumologia.A.Z.