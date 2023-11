Attraversa i binari alla stazione di Pieve Emanuele, 32enne muore travolto dal treno sotto gli occhi dell’amico

Pieve Emanuele, 5 novembre 2023 – Stava attraversando a piedi i binari il giovane di 32 anni che nella notte tra sabato e domenica è stato travolto e ucciso da un treno in transito alla stazione di Pieve Emanuele. La vittima, di origine ecuadoriana, residente a Vidigulfo, nel Pavese, era in compagnia di un amico.

I due si trovavano nello scalo cittadino e hanno percorso a piedi i binari per passare da un lato all’altro della stazione. L’amico è riuscito ad attraversare la massicciata e risalire dall’altra parte, mentre il 32enne, raggiunta la banchina, ha perso l’equilibrio ed è ricaduto di sotto, lungo i binari. Proprio in quel momento arrivava il treno 2347 Milano-Voghera, il cui conducente non è riuscito ad evitare l’impatto. Il giovane è morto sul colpo, sotto gli occhi increduli e sgomenti dell’amico, rimasto illeso.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco, per coadiuvare le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Non è la prima volta che la stazione di Pieve Emanuele diventa teatro d’incidenti, anche drammatici, legati alla cattiva abitudine di attraversare a piedi i binari, anziché usare il sottopasso.