Travolto mentre attraversa: 23enne in prognosi riservata

Investito da un’auto mentre at- traversa la strada a piedi, un giovane di 23 anni, residente a Peschiera, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ha un trauma cranico e alcune fratture, si teme per la sua vita.

L’allerta è scattata ieri, poco prima delle 18, in via Liberazione, all’altezza del civico 30. Alla guida della Hyundai che ha urtato il ragazzo una giovane donna di 25 anni, residente a Merlino, che dopo l’impatto si è fermata ad aspettare l’arrivo dei soccorsi. Sotto shock, l’automobilista è stata accompagnata in ambulanza al Predabissi, in codice verde. Il 23enne ha ricevuto le prime cure, quindi è stato caricato sull’elicottero e trasportato al pronto soccorso, in codice rosso. Sotto la regia del comandante Danilo Cilano, gli agenti della polizia locale di Peschiera stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti attraverso rilievi e testimonianze. Gli uomini della locale (nella foto) sono rimasti a lungo sul posto, oltre che per effettuare le verifiche del caso, per regolare la viabilità nel tratto interessato dall’incidente. Alcune ore prima, in mattinata, via Liberazione era stata teatro di un altro incidente. Un pedone di 65 anni è stato ricoverato al San Raffaele in codice giallo dopo essere stato urtato da un’auto all’altezza del civico 8. Il mese scorso a Paullo un ragazzo di 17 anni è stato investito da un’auto pirata mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, all’altezza del cimitero. Per fortuna le sue condizioni non erano gravi.

Alessandra Zanardi