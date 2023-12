Travolto in monopattino sulle strisce: grave 18enne. Indagine sulla dinamica dell’incidente con una moto

Grave incidente mercoledì sera davanti alla stazione di Romolo: un diciottenne di origine egiziana è stato travolto da una moto mentre stava percorrendo l’attraversamento pedonale all’incrocio tra viale Cassala e viale Romolo a bordo di un monopattino elettrico. Il giovane nordafricano è stato trasportato in codice rosso al Policlinico, dov’è ricoverato in prognosi riservata. Anche il centauro quarantaquattrenne, in sella a una Suzuki, è stato trasportato in codice verde al San Carlo per lievi contusioni. Stando alle prime informazioni, la moto era sulla preferenziale di viale Cassala al momento dell’impatto: è probabile che uno dei mezzi sia passato col rosso. Le indagini sono affidate agli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per chiarire la dinamica e accertare le responsabilità.