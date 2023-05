Travolto da un macchinario Muore operaio di 25 anni senza contratto registrato

di Francesca Grillo

Aveva iniziato a lavorare ieri mattina. Primo giorno di lavoro, senza contratto registrato. Abdul Ruman aveva 25 anni, originario del Bangladesh, viveva a Milano e da poche ore aveva iniziato con l’impiego nella ditta di logistica che stava lavorando a Trezzano sul Naviglio per spostare dei pesanti macchinari. L’azienda cinese Crocolux in via Galimberti che si occupa da anni di produzione di borse e accessori in pelle aveva chiamato un’impresa esterna per spostare dei macchinari utilizzati all’interno della fabbrica. Ancora non si conoscono i dettagli dell’infortunio: una manovra sbagliata o un attrezzo che non ha funzionato correttamente. Saranno gli accertamenti disposti dalla Procura a chiarire ogni dettaglio. Dalla primissima ricostruzione, Ruman era impegnato nelle manovre di spostamento del macchinario quando è stato travolto e schiacciato proprio dal pesante apparecchio. Immediato l’intervento degli altri lavoratori che hanno chiamato i soccorsi e tentato di aiutare il ragazzo. Ma le condizioni erano già gravissime e anche il personale medico di primo soccorso non ha potuto fare nulla. Ha cercato di stabilizzarlo sul posto, per poi portarlo in codice rosso con l’elicottero del 118 all’ospedale Niguarda di Milano. Ma i medici che lo hanno preso in cura non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le ferite riportate erano troppo gravi e non c’è stato nulla da fare. Il 25enne aveva un trauma cranico e ferite profonde a braccia e gambe. Il cuore non ha mai ripreso a battere, nonostante i tentativi disperati dei soccorritori. Nessun intervento si è reso possibile: Ruman è morto appena lo hanno portato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il 25enne dal peso del macchinario e e la polizia locale di Trezzano per mettere in sicurezza l’area e consentire ai soccorritori di operare.

All’interno della ditta di Trezzano gli operai erano sotto choc. Il responsabile della Crocolux, un cittadino cinese, è intervenuto subito per tentare di prestare soccorso, poi è stato sentito dagli inquirenti e dai tecnici di Ats per cercare di ricostruire ogni dettaglio dell’infortunio. I macchinari e l’area sono sottoposti ora a sequestro, secondo le disposizioni del pm Francesco Cajani. Bisognerà capire da una parte l’esatta dinamica dell’incidente mortale e individuare le responsabilità, dall’altra parte capire la posizione professionale del giovane Abdul.