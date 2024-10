Travolta sulle strisce. Lidia Romano, 91 anni muore in ospedale

Una donna di 91 anni è morta dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce. Nonostante i tentativi dei soccorritori e poi del personale medico dell’ospedale San Carlo, Lidia Romano non ce l’ha fatta. L’anziana, residente a Corsico, stava attraversando su via Monte Rosa, sulle strisce pedonali all’incrocio con via Roma. Da via Milano proveniva L.D., 68enne residente a Cisliano. La chiamata di aiuto al 112 è arrivata pochi minuti dopo le 9.30 di ieri. Immediato l’intervento di un’automedica e di un’ambulanza inviate dalla centrale operativa del 118. Con loro, anche la polizia locale che ha messo in sicurezza l’area, per consentire ai soccorritori di valutare le condizioni della donna, e per effettuare i rilievi al fine di ricostruire l’esatta dinamica. Secondo le prime informazioni, l’automobilista a bordo della sua Citroën bianca ha svoltato a sinistra e, in base al racconto fornito, non si è accorto della presenza della 91enne. Nell’impatto, l’anziana è stata proiettata a circa tre metri di distanza, finendo rovinosamente sull’asfalto e riportando un grave trauma cranico, al volto, al torace, al bacino e alle gambe.

Il guidatore, su cui sono in corso le indagini per omicidio stradale, si è fermato per prestare soccorso ed è stato sentito dagli agenti che stanno ricostruendo l’incidente, grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere che hanno ripreso integralmente la scena. Il magistrato ha disposto il trasferimento della salma dall’ospedale all’obitorio di Milano per eseguire ulteriori accertamenti. "Esprimo a nome di tutta l’amministrazione comunale e della comunità – commenta il sindaco Marco Pozza – il cordoglio più sentito ai familiari". Alle condoglianze si è unito anche il sindaco di Corsico Stefano Martino Ventura che ha rivolto ai familiari della donna il cordoglio della città dove la 91enne viveva. Anche a Noviglio una donna di 59 anni è stata travolta in via delle Industrie, ma in questo caso per fortuna è stato sufficiente un ricovero in codice giallo.