Travolta a Brenta. Operazione all’addome

È ricoverata in osservazione nella Terapia intensiva del Niguarda la donna di 74 anni investita insieme al marito settantacinquenne in via Gonzales. L’anziana è stata operata per le lesioni all’addome riportate nell’impatto con la macchina guidata da una cinquantunenne: la prognosi resta riservata. L’incidente è avvenuto giovedì pomeriggio a due passi dal parco di via Nervesa, in zona Brenta: stando alle prime informazioni, i due pensionati sono stati travolti mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali.

La conducente si è subito fermata per prestare soccorso: è risultata negativa all’alcoltest e con assicurazione e revisione in regola. La donna è stata intubata dai sanitari di Areu e trasportata in ospedale in codice rosso per i gravi traumi; meno preoccupanti le condizioni del coniuge, accompagnato in codice giallo al Fatebenefratelli.