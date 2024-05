Travolse e uccise un 15enne . Respinto ancora il patteggiamento

Respinto un altro tentativo di patteggiamento a 4 anni e 8 mesi, stavolta per ragioni tecnico-giuridiche, per Bogdan Pasca, 33 anni, imputato per omicidio stradale per aver travolto, ubriaco e senza patente valida, a bordo di un furgone il 17 luglio scorso, a Garbagnate Milanese, una bici con due 15enni, uno dei quali, Valentino Colia, morì, mentre la ragazza rimase gravemente ferita. Lo ha deciso il gup Rossana Mongiardo e Pasca sarà processato a giugno con rito abbreviato.

Lo scorso 9 febbraio, il gup Luca Milani, ritenendo incongrua la pena perché troppo bassa, aveva bocciato una prima richiesta di patteggiare a 4 anni. Nella precedente udienza del 18 aprile davanti alla gup Mongiardo, con un accordo tra accusa e difesa, il 33enne aveva tentato di nuovo la strada del patteggiamento, con la pena solo lievemente aumentata rispetto alla prima istanza davanti all’altro giudice e col riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Istanze di patteggiamento a cui si sono sempre opposti i legali di parte civile, tra cui l’avvocato Carlo Fontana, che rappresenta la famiglia del 15enne ucciso. L’avvocato ha chiarito che la giudice ha respinto la nuova istanza sulla base di un articolo del codice di procedura penale, perché, in sostanza, non si poteva riproporre di patteggiare, avendo la difesa già presentato al gup istanza di rito abbreviato.